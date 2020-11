Em comunicado, a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ avança que as vítimas, uma das quais uma menina de 4 anos, e as restantes, com idades compreendidas entre os 32 e os 55 anos, se encontravam acolhidas na associação que o suspeito, de 56 anos, dirige.

Segundo o comunicado, os factos foram praticados na Área Metropolitana de Lisboa, sendo o homem suspeito de "dezenas de crimes contra a liberdade sexual e a integridade física de seis vítimas especialmente vulneráveis".

Os factos que determinaram a detenção, ocorridos durante os anos de 2018 a 2020, consubstanciam crimes de violação e coação sexual agravados, e ofensas à integridade física qualificadas.

