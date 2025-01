"Trump não terá a Gronelândia. A Gronelândia é a Gronelândia, e o povo groenlandês é um povo no sentido do direito internacional, protegido pelo direito internacional", disse Lokke Rasmussen, em declarações aos jornalistas.

"É também por isso que temos dito repetidamente que, em última análise, é a Gronelândia que decide a situação na Gronelândia", assegurou o chefe da diplomacia dinamarquesa.

A partir de Paris, onde está numa visita oficial, a primeira-ministra da Dinamarca, Mete Frederiksen, disse ter recebido "um apoio muito forte" dos seus homólogos europeus, perante as ambições de Trump sobre a Gronelândia.

"A mensagem é muito, muito clara. Devemos respeitar absolutamente o território e a soberania dos Estados, é um elemento essencial da comunidade internacional, desta comunidade internacional que construímos juntos desde a Segunda Guerra Mundial", afirmou Frederiksen, em Paris, após um encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron.

Já antes, em Berlim, a chefe do Governo dinamarquês recebeu o apoio do chanceler alemão, Olaf Scholz, que disse que "as fronteiras não devem ser movidas à força", acrescentando em inglês "a quem possa interessar".

A preocupação tem vindo a crescer na Dinamarca após os repetidos comentários de Donald Trump sobre a ambição de controlar a Gronelândia, em que o Presidente norte-americano garantiu que os Estados Unidos acabarão por conseguir o território autónomo dinamarquês.

RJP // PDF

Lusa/Fim