Di Maria e outros jogadores investigados em caso de plataformas de jogos ilegais em Itália

Redação, 11 abr 2025 (Lusa) - O extremo do Benfica Angel Di Maria está a ser investigado em Itália no caso das plataformas ilegais de apostas e jogos, noticiaram hoje as agências ANSA e AGI, citadas pela AFP, num caso que envolve vários futebolistas.