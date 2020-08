As detenções aconteceram na terça-feira, dias depois da apreensão da madeira, após a descoberta de "fortes indícios" do envolvimento dos nove funcionários no caso, disse Armando Wilson, porta-voz da Procuradoria provincial de Cabo Delgado, em declarações à comunicação social em Pemba.

Em causa está um total de 102 contentores de madeira ilegal que foram apreendidos na última semana, num navio no porto de Pemba, norte de Moçambique, e que tinham como destino a China, avançaram à Lusa, na altura, as autoridades.