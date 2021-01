De acordo com uma nota de imprensa do Ministério do Interior distribuída hoje à imprensa, o facto ocorreu no domingo, quando o cidadão guineense, de 39 anos, tentou embarcar com as referidas quantidades de dinheiro e ouro dissimulados numa mala preta.

A nota realça que estes factos constituem transgressão cambial, por limites e saída de valores, no quadro da política cambial angolana, bem como crimes de posse ilícita e tráfico de minerais estratégicos.

Os valores foram já depositados na Conta Única, à ordem do Banco Nacional de Angola, enquanto decorrem mais investigações.

NME // VM

Lusa/Fim