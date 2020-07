A operação, denominada "Pharmex", desmantelou um "esquema de contrabando internacional de medicamentos liderado por um grupo farmacêutico a operar em Bissau", refere, em comunicado enviado à Lusa, a PJ guineense.

Segundo a PJ, o grupo, que opera no território nacional com várias farmácias, importava por mar e terra contentores de medicamentos em nome do Hospital Militar.