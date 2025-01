As chuvas intensas que caíram numa zona montanhosa perto da cidade de Pekalongan, no centro de Java, provocaram um deslizamento de terras na segunda-feira que causou a queda de pontes e soterrou casas e veículos.

O anterior balanço era de 16 mortos.

"O número de mortos subiu para 22 e quatro pessoas ainda estão a ser procuradas", disse Budiono, chefe da agência de busca e salvamento na cidade vizinha de Semarang, à agência francesa AFP.

Budiono, que como muitos indonésios tem apenas um nome, disse que os socorristas começaram a limpar a lama espessa e os detritos das estradas.

As buscas foram suspensas hoje à noite (hora local) devido às más condições climatéricas e ao risco de novos deslizamentos de terra.

"Se a chuva se intensificar, paramos imediatamente porque pode pôr em perigo a equipa de salvamento no terreno", explicou Budiono, acrescentando que as buscas serão retomadas na sexta-feira.

O equipamento pesado já tinha sido colocado na aldeia de Kasimpar, a mais atingida, para procurar nos escombros da casa de um funcionário local, bem como num café onde outras vítimas poderão ter ficado soterradas ao procurarem abrigo da chuva.

"Estamos a concentrar as nossas buscas nestas duas zonas e no rio próximo. As vítimas podem ter sido arrastadas pela corrente", disse Budiono.

Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas no deslizamento de terras, segundo a agência de busca e salvamento Basarnas.

Além de Java, o mau tempo também provocou deslizamento de terras na ilha turística de Bali, no domingo e na segunda-feira, causando nove mortos e sete feridos.

A Indonésia, um vasto arquipélago de mais de 17 mil ilhas, é propensa a inundações, deslizamentos de terra e outros desastres naturais, especialmente durante a estação chuvosa, que geralmente vai de novembro a abril.

Nos últimos anos, ocorreram algumas catástrofes relacionadas com o clima fora deste período.

As alterações climáticas também intensificaram as tempestades, provocando chuvas mais intensas, inundações repentinas e rajadas de vento mais fortes.

Em maio passado, 67 pessoas morreram depois de fortes chuvas terem provocado inundações repentinas na parte ocidental de Sumatra, arrastando para zonas residenciais uma mistura de cinzas, areia e seixos provenientes da erupção do Monte Marapi.

