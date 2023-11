Os dados -- consolidados na plataforma MapBiomas Alerta a partir de uma parceria entre a Fundação SOS Mata Atlântica, a Arcplan e o MapBiomas -- apontam que a área desflorestada entre janeiro e agosto deste ano foi de 9.216 hectares, menos 59% face ao mesmo período de 2022. Até maio, a redução era de 42%.

A análise acrescentou que esse dado sobre redução da desflorestação leva em conta apenas os limites do bioma Mata Atlântica estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019.

Na área de aplicação da Lei da Mata Atlântica, que inclui parte dos biomas da Caatinga, localizado no nordeste brasileiro, e do Cerrado, localizado na região central do país sul-americano, a diminuição foi de 26%.

Os dados apontaram que houve queda na desflorestação em todos os 15 estados que compõem a Mata Atlântica segundo a delimitação do IBGE, entre os quais se destacam Paraná e Santa Catarina que, historicamente, registam alto índice de derrubes.

Nesses dois estados a diminuição foi de, respetivamente, 64% (de 2.763 para 992 hectares desflorestados) e 66% (de 1.816 para 600 hectares desflorestados).

Segundo o diretor executivo da SOS Mata Atlântica, Luís Fernando Guedes Pinto, a redução da destruição florestal neste bioma brasileiro mostra que a mudança na gestão federal das políticas para o meio ambiente teve impacto prático.

"Grande parte desse decréscimo ocorreu em áreas maiores, especialmente aquelas acima de 15 hectares, o que evidencia que o incremento da fiscalização ambiental e as restrições de crédito financeiro para propriedades com desflorestações não autorizadas", disse Guedes Pintoem comunicado.

O diretor da organização que luta pela preservação da Mata Atlântica ressaltou, porém, que esse resultado ainda está longe de ser satisfatório.

"A quantidade de Mata Atlântica desflorestada ainda é inadmissível em estados como Minas Gerais, Bahia, Piauí e Mato Grosso do Sul, principalmente na transição com o Cerrado e a Caatinga. Estamos muito longe de fazer a nossa parte de cumprir o Acordo de Paris e do compromisso voluntário do Brasil de alcançar a desfloresatção zero em todos os biomas até 2030", concluiu.

CYR // ANP

Lusa/Fim