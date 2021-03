Depois de já nas eleições autárquicas de 2013 e 2017 ter integrado as listas da mesma coligação nessa autarquia do distrito de Aveiro, o jurista com origens familiares e residência em São João da Madeira é agora a escolha de CDS e PSD para liderar a corrida e tentar destronar o PS.

A escolha já foi aprovada pelas estruturas locais do CDS e do PSD, e hoje às 19:25 também mereceu a unanimidade da comissão distrital social-democrata, cujo presidente reconheceu à Lusa que a parceria entre os dois partidos "já é uma tradição" em São João da Madeira, embora esta seja a primeira vez que o protagonismo da candidatura fica entregue a um nome da estrutura centrista.

"A coligação nesse concelho tem funcionado bem e a distrital do PSD vê com bons olhos a escolha do João Almeida, pelas raízes que ele tem em São João da Madeira e até pela sua visibilidade a nível nacional", declara Salvador Malheiro.

A expectativa do também vice-presidente nacional do PSD e chefe do executivo camarário de Ovar é que o cabeça-de-lista da coligação consiga agora beneficiar da sua experiência alargada "para reconquistar a Câmara Municipal de São João da Madeira ao PS".

João Almeida diz-se "muito honrado por ser a escolha dos dois partidos" em causa e reconhece, por isso, uma "responsabilidade acrescida" à sua candidatura. "É um desafio que encaro com muita convicção, no sentido de conseguir dar a São João da Madeira a dinâmica que acho que o concelho merece ter neste momento", afirma.

Quanto à sua intervenção partidária no contexto nacional do CDS-PP, o cabeça-de-lista às autárquicas previstas para setembro ou outubro garante: "Estou completamente concentrado no projeto para São João da Madeira. É nisso que está o meu foco, até porque eu nunca participaria numa candidatura destas se estivesse com a cabeça noutra coisa".

Com 44 anos completados no passado mês de setembro, João Almeida é licenciado em Direito e mestre em Economia e Políticas Públicas.

Entre 2005 e 2007 foi adjunto da vereadora Maria José Nogueira Pinto na Câmara Municipal de Lisboa, trabalhando sobretudo a pasta da Habitação Social, e de 2007 a 2009 foi secretário-geral do CDS-PP.

No período de 2011 a 2015 foi depois secretário de Estado da Administração Interna, no Governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas.

Eleito pela primeira vez para a Assembleia da República em 2002, tomou assento no parlamento em diferentes períodos de quatro legislaturas sucessivas, mas destacou-se particularmente como candidato pelo distrito de Aveiro em dois momentos: nas eleições de 2015, quando PSD e CDS-PP obtiveram uma vitória histórica graças à coligação PàF, e nas de 2019, quando liderou a lista autónoma dos populares e assim ajudou à eleição de cinco deputados do partido.

Na Assembleia da República integrou várias comissões de trabalho ao longo dos anos nas áreas de orçamento e finanças; assuntos económicos, inovação e energia; ambiente, ordenamento do território e poder local; educação, ciência e cultura; trabalho e assuntos sociais e comissão de ética. O negócio entre as empresas PT e TVI; o banco BPN; contratos SWAP; a tragédia de Camarate; o acompanhamento do campeonato desportivo Euro 2004; e a empresa Benfica, SAD foram também temas a que se dedicou no parlamento.

Já no que se refere a São João da Madeira, foi deputado na Assembleia Municipal de 2005 a 2009 e membro do conselho-geral e de supervisão da empresa municipal "Águas de São João", presidindo atualmente ao conselho fiscal da Associação Desportiva Sanjoanense.

Em 2014 foi ainda apontado pelo "think tank" belga "Friends of Europe" como um dos "40under40 European Young Leaders", que distinguia, entre jovens com menos de 40 anos, os 40 líderes mais promissores de toda a Europa.

AYC // SF

Lusa/Fim