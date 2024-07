Na informação, divulgada na página digital do inspetor-geral, a agência indica que o objetivo da investigação consiste em "Avaliar os Serviços Secretos dos Estados Unidos no seu procedimento para garantir a segurança do antigo Presidente Trump num ato de campanha em 13 de julho de 2024".

O início da investigação não foi anunciado, e esta informação estava incluída entre uma longa lista de casos que estão a ser investigados pelo gabinete do inspetor-geral.

O candidato de 78 anos foi atingido numa orelha durante um ataque a tiro de que foi vítima durante um comício de pré-campanha para as presidenciais norte-americanas de novembro, que decorreu sábado passado no estado da Pensilvânia.

Duas pessoas morreram no ataque, incluindo o atirador, identificado pela polícia federal norte-americana (FBI) como Thomas Matthew Crooks, 20 anos, que abriu fogo a partir de um telhado perto do local do comício.

Outras duas pessoas ficaram feridas no ataque.

