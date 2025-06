Segundo a fonte, na segunda-feira à noite o presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria reuniu-se com o diretor da unidade de Dermatologia e confrontou-o com alguns resultados preliminares do relatório interno das auditorias solicitadas na sequência de notícias divulgadas pela TVI/CNN relativamente aos gastos abusivos praticados por dermatologistas daquela unidade hospitalar.

Após ser confrontado com estes dados preliminares, o diretor da unidade de Dermatologia colocou o lugar à disposição, o que foi aceite pelo presidente do Conselho de Administração.

A noticia da demissão foi hoje avançada pela TVI/CNN.

Em causa está o alegado aproveitamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), que permite fazer cirurgias fora do horário laboral, de modo a reduzir as longas filas de espera nos hospitais.

Segundo a reportagem da TVI/CNN, vários dermatologistas do hospital terão faturado milhares de euros com estas cirurgias adicionais.

Uma dermatologista estaria inclusive fora do país, em Itália, numa altura em que aparece no sistema como responsável por uma cirurgia.

Depois da reportagem, em maio, o presidente do Conselho de Administração ordenou a abertura de cinco auditorias internas envolvendo a Dermatologia.

Após ser conhecido o caso de Santa Maria, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde instruiu os hospitais para que garantam maior racionalidade nos serviços de dermatologia, limitando a realização de cirurgias fora de horário normal a casos oncológicos ou benignos muito prioritários.

