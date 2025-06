Em comunicado, o Banco Montepio anunciou os resultados da sua oferta pública de compra e amortização antecipada ('tender offer') sobre as obrigações seniores emitidas ao abrigo do programa de emissão de dívida de médio e longo prazo.

O montante total validamente entregue e aceite para recompra foi de 187,7 milhões de euros, o equivalente a 93,85% do total emitido, a um preço de recompra de 102,875% - o que significa que por cada 100.000 euros em obrigações, o banco paga 102.875 euros.

Por ter ultrapassado o limiar de 75% de obrigações compradas e amortizadas antecipadamente, o Banco Montepio vai exercer a cláusula contratual que permite o reembolso antecipado da totalidade das obrigações remanescentes.

Com o reembolso total dos 12,3 milhões de euros em obrigações em circulação, o banco pretende "simplificar a estrutura de capital e reduzir encargos administrativos e operacionais".

O Banco Montepio acrescentou que espera liquidar esta operação na quarta-feira, 25 de junho, sendo que as obrigações serão canceladas e não reemitidas.

A oferta foi conduzida com o apoio da Natwest Markets como 'structuring agent' e do ABN Amro Bank, Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UBS Europe como 'dealer managers'.

