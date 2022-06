Decisão do Supremo dos EUA de revogar direito ao aborto é "vitória histórica" - Republicanos

O líder republicano do Senado norte-americano considerou hoje que a decisão do Supremo Tribunal de revogar o direito ao aborto foi "valente e corajosa", constituindo uma "vitória histórica" para a Constituição e as pessoas "mais vulneráveis" do país.