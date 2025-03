O ciclo, que inclui concertos e a exibição de filmes, acontece entre os dias 02 e 12 de julho no gnration e no Theatro Circo, de acordo com a organização, num comunicado hoje divulgado.

O 11.º "Julho é de Jazz" abre com cinema. Em 02 de julho é exibido o filme de ficção cientifica "Space is the place" (1974), de John Coney, protagonizado pelo músico e compositor Sun Ra.

No dia 09 de julho é mostrado o documentário "Inside Scofield" (2022), de Joerg Steineck, sobre a vida e carreira do guitarrista John Scofield.

O programa de concertos abre em 03 de julho, com o Vijay Iyer Trio. Além do pianista norte-americano, que "se tem destacado como um dos nomes mais influentes da música improvisada do século XXI e um dos nomes mais elogiados pela crítica especializada", o trio inclui também o baterista Jeremy Dutton e o contrabaixista Harish Raghavan.

Em 04 de julho sobem a palco os portugueses Ricardo Toscano e Gabriel Ferrandini. O saxofonista e o baterista juntaram-se em 2020, desafiados pelo compositor e produtor Eduardo Queiroz, e desse encontro saiu o álbum "Unpredictable Sessions", editado no ano passado.

Também a convite, mas do gnration, juntaram-se a guitarrista Ava Mendoza, o contrabaixista e baixista Brad Jones, AKA Alias e Avant Lounge, mais o baterista e percussionista Hamid Drake, que se apresentam no ciclo no dia 05 de julho.

No mesmo dia, também atuam o saxofonista David Murray, em formato quarteto, acompanhado pelo contrabaixista Luke Stewart, o baterista Russel Carter e a pianista Marta Sánchez. No "Julho é de Jazz" Bill Murray irá apresentar os seus trabalhos mais recentes, "Birdly Serenade" e "Francesca".

A atuação da saxofonista Zoh Amba, que aos 24 anos "coleciona elogios de renomados improvisadores com o dobro ou o triplo da sua idade", apresenta-se em Braga em 10 de julho com o seu Zoh Amba Sun Ensemble, no qual é acompanhada pelo pianista Lex Korten, a baixista Caroline Morton e o baterista Russell Carter.

No dia seguinte, 11 de julho, a compositora e guitarrista Mary Halvorson atua com o seu Amaryllis Sextet, que conta ainda com Patricia Brennan, no vibrafone, Nick Dunston, no contrabaixo, Tomas Fujiwara, na bateria, Jacob Garchik, no trombone, e Adam O'Farrill, no trompete.

O 11.º "Julho é de Jazz" termina em 12 de julho, com dois concertos; o primeiro, com o quarteto FourWard, formado por José João Viana, na guitarra elétrica, Gonçalo Cravinho Lopes, no baixo e contrabaixo, Simão Duque, no trompete, e Tomás Alvarenga, nos sintetizadores e bateria, jovens músicos com raízes em Braga que irão apresentar o álbum de estreia; o segundo e derradeiro concerto desta edição fica por conta da Orquestra de Jazz de Matosinhos.

Para este concerto, a orquestra convidou o trompetista Peter Evans e, juntos, "com a direção musical de Pedro Guedes e Evans como solista, vão reconstruir o som expansivo dos discos 'Miles Ahead' (1957) e 'Porgy & Bess' (1959), trabalhos essenciais da história do jazz e da música improvisada".

Os passes para cada uma das duas semanas do "Julho em Jazz", que dão acesso a concertos e filmes, têm um custo de 25 euros. Haverá também bilhetes para cada um dos espetáculos, cujos preços ainda não foram divulgados.

JRS // MAG

Lusa/Fim