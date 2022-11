No final de 13 horas de Conselho Nacional da IL, que se reuniu no domingo em Coimbra, foi a presidente do órgão, Mariana Leitão, que apresentou as conclusões da reunião aos jornalistas, destacando o "momento de amplo debate".

"Chegámos a muitas conclusões neste Conselho Nacional em que se aprovou o regimento da VII Convenção Nacional da IL, que irá decorrer nos dias 21 e 22 de janeiro em Lisboa, onde haverá oportunidade para os órgãos cessantes fazerem um balanço do seu mandato, onde todas as candidaturas aos vários órgãos poderão apresentar os seus projetos e as suas listas e onde todos os membros poderão ter um amplo debate sobre os vários pontos a discutir nessa convenção", referiu.

Segundo Mariana Leitão, a data final para apresentação de listas aos órgãos é 15 dias antes da convenção, ou seja, dia 06 de janeiro de 2023, podendo os membros que querem participar na reunião magna fazer a inscrição até à mesma data.

"Os membros que constarão dos cadernos eleitorais são os membros que tenham sido propostos até ao dia de hoje [domingo]", explicou.

Na reunião foi chumbada uma proposta que previa uma segunda volta em caso de mais do que duas candidaturas.

"O que prevaleceu é que a votação será por maioria simples. A votação que é feita na moção de estratégia global apresentada por cada uma das candidaturas sejam quantas candidaturas forem", referiu.

Depois de conhecida no dia 23 de outubro a realização das eleições antecipadas para a liderança da IL e a decisão de João Cotrim Figueiredo não se recandidatar ao cargo, foi da bancada parlamentar e da atual comissão executiva que saíram os candidatos à sucessão até agora conhecidos: Rui Rocha e Carla Castro.

JF // VAM

Lusa/fim