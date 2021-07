"Os rostos de Fátima: faces visíveis e invisíveis de um fenómeno secular" é o tema do Curso de Verão que o Santuário de Fátima promove de quarta a sexta-feira, dirigido a investigadores, estudantes universitários, professores, formadores/catequistas e outros agentes pastorais.

Os três dias de trabalho vão, ainda, procurar identificar "figuras que estudaram e divulgaram o fenómeno de Fátima; compreender a espiritualidade do peregrino de Fátima; interpretar os conteúdos da Mensagem de Fátima; e analisar em abordagens multidisciplinares aspetos específicos do fenómeno de Fátima", segundo informação do Santuário.

Além das análises biográficas mais específicas, "serão também tratadas outras fisionomias que ajudarão a compreender como foi moldada a espacialidade do Santuário de Fátima, assim como a espiritualidade daqueles que se fizeram peregrinos da Cova da Iria, desde os papas até ao peregrino anónimo", lê-se na sinopse da proposta formativa divulgada pelo Santuário.

O programa inclui ainda o visionamento do documentário "Santos vizinhos: duas crianças que se fizeram candeias da humanidade a partir de Fátima", no primeiro dia, e uma visita guiada à exposição "Os rostos de Fátima: fisionomias de uma paisagem espiritual", no segundo dia.

Os Cursos de Verão do Santuário de Fátima têm sido promovidos, com periodicidade anual, pelo Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, com especiais destinatários os investigadores que pretendam estudar o fenómeno de Fátima.

A edição anterior, que decorreu já em tempo de pandemia, centrou-se na arte, iconografia e museologia de Fátima.

JLG // SSS

Lusa/Fim