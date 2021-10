O Cumbre Vieja praticamente duplicou a área que o vulcão El Charco cobriu com lava em 1712, quando afetou 441 hectares da ilha, segundo o Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (Involcan), citando Carmen Romero, professora titular da Universidade de La Laguna.

De acordo com a última medição do sistema europeu de satélites Copernicus, realizada na segunda-feira, os fluxos do novo vulcão cobrem uma área de 811,8 hectares.

O Involcan fez uma lista das oito erupções históricas de La Palma e as áreas que ocuparam os seus respetivos fluxos de lava:

1. Tacande 1430-1447 (424 hectares)

2. Tehuya 1585 (338 hectares)

3. Tigalate 1646 (296 hectares)

4. San Antonio 1677-1678 (210 hectares)

5. Charco 1712 (441 hectares)

6. San Juan 1949 (323 hectares)

7. Teneguía 1971 (276 hectares)

8. Cumbre Viaja 2021 (779 hectares, segundo dados de 18 de outubro, que posteriormente foram atualizados pelo sistema Copernicus para 811,8)

O Involcan referiu que deve ser levado em conta que existem fluxos de lava de algumas erupções que se sobrepõem, como os fluxos de lava de 1585 e 1712, e os de 1677/78 e 1971.

Além disso, apenas a parte emergente dos riachos é considerada, portanto, exceto para a primeira erupção (Tacande), cujos riachos não atingiram o mar, a superfície total é sempre ligeiramente superior à considerada para cada evento eruptivo.

A área afetada pelo vulcão incluiu 1.923 edifícios, dos quais 1.826 estão totalmente destruídos e 97 em perigo.

A ilha de La Palma, nas Canárias, tem cerca de 85.000 habitantes. O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção em 19 de setembro, obrigando à retirada de mais de 6.000 pessoas das zonas afetadas.

A erupção afetou o cultivo da banana e o turismo, as principais fontes de receitas da ilha.

