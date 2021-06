De acordo com a organização, num comunicado enviado à Lusa, a noite "Jump Around!", "nome inspirado num dos maiores clássicos da cultura Hip-Hop", dos norte-americanos House of Pain, marcada para 08 de outubro, conta com "alguns dos maiores representantes a nível nacional" de uma cultura que surgiu em Nova Iorque, na década de 1970.

O cartaz inclui os 'rappers' Mundo Segundo & Sam The Kid, Kappa Jotta, Eva Rap Diva e Phoenix RDC com DJ Ride, 'writers' como Mr. Dheo, e 'bboys' (dançarinos de 'break dance'), "todos numa viagem que pretende dar a conhecer todas as vertentes deste estilo tão aclamado pelo público jovem espalhado por todo mundo".

A organização lembra que o 'hip-hop' é "uma cultura de rua, uma forma de arte e de atitude que conquistou o mundo nas últimas décadas, um estilo de vida, de afirmação como sujeito social, de demarcar um território e valorizar uma identidade cultural".

"O movimento que faz arte como forma de protesto social, mistura o novo e antigo, o popular e o erudito, a poesia e a paródia, e inventou o 'Rap' - Rithm and Poetry [Ritmo e Poesia, em português]", refere a organização.

Os bilhetes, cujos preços variam entre os 10 e os 15 euros, estarão à venda a partir de hoje.

JRS // MAG

