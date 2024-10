Os espetáculos têm entrada gratuita e realizam-se às 22:00 na Praça Amália Rodrigues, enquanto o humorista Hugo Sousa atua na quinta-feira no Octógono, às 21:30, também integrado na programação do certame agrícola e tecnológico que decorre até domingo.

Segundo o vereador com o pelouro do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Florestas, Pedro Neto, a Feira de Inovação Agrícola do Fundão, que se realiza há três anos e que começa na quinta-feira, foge ao conceito das feiras convencionais dedicadas ao setor e visa mostrar e permitir experimentar as propostas mecânicas e a tecnologia mais recente na área.

O foco, de acordo com o autarca, é olhar para o evento como uma "ferramenta de capacitação" dos produtores, mostrando-lhes o que existe de novo no mercado para os dotar de meios que lhes facilite o trabalho e torne a atividade mais rentável.

"O nosso intuito sempre foi poder trazer tecnologia numa perspetiva de acelerar a adoção da mesma. Aquilo que nós pretendemos é que os nossos agricultores tenham acesso àquilo que de mais inovador se produz em Portugal e além-fronteiras, para poderem começar a incorporar esse processo de adoção de tecnologia", destacou Pedro Neto, em declarações à agência Lusa.

Durante os quatro dias estão previstas exposições, palestras e mesas redondas dedicadas a diversas temáticas, e a apresentação de novas soluções.

Continuam nas quintas experimentais do município as oficinas de automação, onde o que é apresentado pode ser testado.

"Se um agricultor tiver a perceção da rentabilidade que lhe traz a utilização de um determinado tipo de equipamento, se conseguir fazer uma utilização fácil desta tecnologia para conseguir ganhos de eficiência, não terá dúvidas em adotá-lo", reforçou Pedro Neto à Lusa.

O papel do município, sublinhou o autarca, é fazer essa ponte entre os produtores e a inovação no setor.

O interesse, afiançou, tem sido crescente, e, dos 70 expositores da primeira edição, passou-se para 170 na segunda e 250 este ano.

"Temos diversas áreas e temos aqui o setor todo representado", acrescentou o vereador, que mencionou os expositores focados na agricultura de precisão e projetos de robótica.

Num "programa muito denso" estão integradas várias iniciativas, como o Concurso Nacional de Ovinos da Raça Merino da Beira Baixa e Caprino da Raça Charnequeira, na quinta-feira, às 11:00, em que participam cerca de 200 animais, "o dobro" do ano passado.

No domingo há o desfile de tratores, às 14:00, e o desfile etnográfico com os grupos folclóricos do concelho.

