"A CTP levanta grandes reservas à decisão de se avançar novamente com uma secretaria de Estado que junta o Turismo, Comércio e Serviços. Esta é uma solução que nos parece pouco eficiente e que não permite um foco total nos desafios e problemas diferentes que enfrentam cada um destes dois setores", afirmou o presidente da CTP, Francisco Calheiros, citado em comunicado hoje divulgado pela confederação.

No documento, a CTP diz que vê "com surpresa e desagrado" a criação desta secretaria de Estado, lamentando que o Turismo diminua "a sua importância na orgânica do Governo", uma vez que perde exclusividade em termos de tutela.

A lista de secretários de Estado do XXV Governo Constitucional, aprovada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi anunciada no final de quinta-feira, tendo os governantes tomado posse hoje ao final da manhã.

Pedro Machado, que esteve 16 anos à frente do Turismo do Centro, tendo saído em 2023, manteve-se com a secretaria de Estado do Turismo. No novo executivo junta à pasta do turismo o Comércio e os Serviços.

É mestre em Ciências da Educação e licenciado em Filosofia, tendo sido presidente da ARPT - Agência Regional de Promoção Turística Externa do Centro de Portugal e da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal.

No comunicado, a CTP enalteceu a continuação de Pedro Machado, que considerou como um "profundo conhecedor dos dossiers e dos desafios que se colocam atualmente à atividade turística".

Também no documento, Francisco Calheiros disse ter a certeza "de que o turismo vai continuar a ter toda a atenção que precisa e merece, seja na prossecução dos objetivos de crescimento da atividade motor da economia, seja na prioridade que Pedro Machado tem prestado aos problemas e desafios" no setor.

O segundo Governo liderado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro terá 16 ministérios, menos um do que o anterior, e vai manter 13 dos 17 ministros do executivo cessante.

A posse do XXV Governo Constitucional foi na quinta-feira, 18 dias depois das eleições, o que constitui o processo mais rápido de formação de Governo nos mandatos presidenciais de Marcelo Rebelo de Sousa.

Hoje, o Presidente da República deu posse aos 43 secretários de Estado, numa cerimónia no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

