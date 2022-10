"O Professor Adriano Moreira deixa um testemunho de vida dificilmente igualável. É o pesar que agora nos une, mas também o sentimento de inspiração e algum sentido de gratidão por uma vida longa, dedicada à causa pública", enalteceu Assunção Cristas numa publicação na rede social Twitter.

A antiga líder do CDS-PP recordou "a enorme coerência do Professor Adriano Moreira" e "os 100 anos vividos com uma grande fidelidade aos princípios em que acreditava e que sempre defendeu".

"Também este é o momento certo para mostrar alegria por uma vida tão longa, tão bem vivida e, tal como ele próprio dizia, tão feliz", afirmou.

O antigo presidente do CDS morreu hoje aos 100 anos, confirmou à Lusa fonte do partido.

Adriano Moreira foi ministro do Ultramar no período da ditadura (1961-1963) e deputado e presidente do CDS-PP já na democracia, mantendo sempre a ligação à universidade e à reflexão em matéria de Relações Internacionais.

Com 100 anos completados em 06 de setembro passado, foi condecorado pelo Presidente da República em junho com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.

JF // CC

Lusa/fim