No último ano, o país registou 31 homicídios, menos oito mortes face a 2023.

De uma forma geral, os crimes contra as pessoas recuaram (menos 8%), com redução de ofensas à integridade física, casos de violência baseada no género, ameaças e agressões sexuais.

Também os crimes contra o património diminuíram, incluindo furtos e roubos.

Segundo a polícia, nos últimos 10 anos, o número de ocorrências criminais caiu, com uma redução acumulada de 11% desde 2014.

O diretor da Polícia Nacional, Emanuel Estaline Moreno, que falava na Praia durante uma reunião da instituição, referiu que, apesar dos desafios, o plano de segurança foi cumprido com eficácia.

O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, afirmou que a reunião de hoje servirá para debater medidas de reforço da fiscalização e prevenção, para manter a redução de criminalidade no país.

"Os dados de 2024 encorajam-nos a manter e reforçar a atividade operacional", referiu.

