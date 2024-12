A ação cívica foi organizada em reação à operação policial realizada na quinta-feira no Martim Moniz, condenada por vários partidos políticos e organizações de defesa dos direitos humanos.

Distribuindo cravos de diversas cores, pessoas de vários quadrantes da sociedade, entre as quais representantes do PS, do BE e PCP e Livre, explicaram o significado destas flores para a democracia prtuguesa.

Moradores e comerciantes da zona acolheram o gesto com alegria e sublinharam a simpatia e o acolhimento da população portuguesa em geral.

Na zona moram e trabalham muitos imigrantes, sobretudo oriundos do subcontinente asiático.

A operação policial resultou na detenção de duas pessoas e na apreensão de quase 4.000 euros em dinheiro, bastões, documentos, uma arma branca, um telemóvel e uma centena de artigos contrafeitos.

A atuação policial -- que passou por encostar à parede dezenas de pessoas, de mãos no ar, para serem revistadas -- foi denunciada por imagens partilhadas nas redes sociais, que geraram várias críticas e acusações de abuso de poder.

SBR // SF

Lusa/fim