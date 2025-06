"A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) atribui a 7.ª edição do Prémio José Aparecido de Oliveira, ex-aequo, ao cidadão moçambicano Joaquim Chissano e à cidadã são-tomense Maria do Carmo Silveira", anunciou a organização em comunicado.

Segundo a CPLP, o júri "reconheceu o mérito e o valor dos candidatos na aproximação dos povos da comunidade, bem como na promoção da paz, da democracia e do desenvolvimento sustentável, mediante a defesa das causas públicas e na liderança de processos regionais do continente africano, com reconhecimento internacional".

A decisão foi tomada, no passado dia 03, por aclamação, pelo júri - constituído pelos Representantes Permanentes dos Estados-membros junto da CPLP -, que reconheceu também "o elevado mérito" das demais candidaturas.

O Prémio José Aparecido de Oliveira será entregue a Joaquim Chissano, antigo Presidente da República de Moçambique, e a Maria do Carmo Silveira, antiga Secretária Executiva da CPLP, em cerimónia pública e solene, a realizar à margem da XV Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, que decorrerá a 18 de julho próximo, na Guiné-Bissau, adiantou.

Criado em 2011 e atribuído de dois em dois anos, o Prémio José Aparecido de Oliveira pretende reconhecer e homenagear personalidades e instituições que se distingam na defesa, valorização e promoção dos princípios, valores e objetivos da CPLP, bem como na realização de estudos e trabalhos de investigação que se inscrevam neste âmbito.

Os candidatos ao prémio são propostos pelos Estados-membros, pelos Observadores Associados e Observadores Consultivos da CPLP.

Em edições anteriores foram distinguidos João Lourenço, Presidente de Angola, Marcelo Rebelo de Sousa, chefe de Estado português, António Guterres, Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Jorge Sampaio, antigo Presidente da República portuguesa, Carlos Lopes, antigo Secretário Executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para África, e Lauro Moreira, diplomata de carreira do Brasil e primeiro Representante Permanente junto à CPLP (ex-aequo), bem como Kay Rala Xanana Gusmão, antigo Presidente de Timor-Leste, e Igreja Católica Timorense - Centro Episcopal de Timor-Leste (ex-aequo), e Lula da Silva, Presidente do Brasil.

Idealizador e fundador da CPLP, José Aparecido de Oliveira foi embaixador do Brasil em Portugal, ex-ministro da Cultura no Governo de José Sarney e ex-governador do Distrito Federal, tendo morrido em 2007 aos 78 anos.

ATR // MLL

Lusa/Fim