Naquela que é uma das muitas resoluções hoje aprovadas pelos responsáveis pelas pastas da Juventude e Desportos dos nove Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), lê-se que é reconhecido "o papel e a importância do Desporto Escolar e do Desporto na Escola, acolhendo com satisfação a proposta conceptual de 'Olimpíadas do Desporto Escolar da CPLP'" apresentada pelo representante de Cabo Verde.

Mas, quanto a esta proposta de Cabo Verde, consideram os ministros que deverá voltar a ser analisada na próxima reunião da Comissão de Desporto, em fevereiro de 2025, em Díli, Timor-Leste.

Timor-Leste também contou nesta reunião com o compromisso dos seus pares de apoio à realização dos Jogos CPLP de 2025 naquele país.

Uma outra resolução aprovada hoje confirma que, em 2027, será o Brasil a acolher estes Jogos CPLP.

Segundo o texto desta resolução, os ministros confirmam "com satisfação a realização dos XIII Jogos Desportivos da CPLP no Brasil, em 2027, comprometendo-se os Estados-membros a colaborar solidariamente para assegurar a criação das condições técnicas, materiais e financeiras para a sua concretização".

Já a próxima "Bienal da Cultura" de jovens criadores da CPLP será em Cabo Verde, em 2026, de acordo com uma outra resolução aprovada.

Os ministros decidiram hoje também "reiterar o seu empenho em prosseguir o programa comunitário de cooperação nas áreas da Juventude e do Desporto, através da realização de atividades que visam a contribuir para a afirmação da CPLP nos espaços nacional e internacional".

E aprovaram alterações na forma de financiamento daquele encontro de ministros. As contribuições dos Estados-membros para a conferência de Ministros da Juventude e Desporto passam a ser transferidas para o Fundo Especial da CPLP.

O que "dará aos Estados-membros maior agilidade para cumprir com as obrigações que estão estabelecidas e assim conseguir-se ter uma maior sustentabilidade de recursos para cumprir o plano de ação da Juventude e o Plano de ação do Desporto", explicou numa declaração final o diretor de cooperação da CPLP, Manuel Lapão.

ATR // JMC

Lusa/Fim