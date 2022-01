Estas posições foram trocadas entre António Costa e Jerónimo de Sousa num debate de 25 minutos de pré-campanha para as eleições legislativas de 30 de janeiro, na TVI, e que foi centrado na falta de entendimento à esquerda que precipitou a atual crise política.

Logo no início do debate, António Costa questionou Jerónimo de Sousa sobre os motivos que levaram o PCP a rejeitar o Orçamento do Estado para 2022, que caracterizou como o mais progressista desde 2016. O secretário-geral dos comunistas contrapôs: "O Governo do PS chegou a um momento em que claramente desistiu e em vez das soluções começou a pensar em eleições".

Já no final de um frente-a-frente sempre travado em tom cordial, o líder socialista e primeiro-ministro foi interrogado e considera que a "Geringonça" morreu de vez.

"Neste momento, não sinto confiança para dizer que essa é uma solução estável", respondeu, defendendo "a solução segura e certa" é uma maioria do PS nas eleições legislativas antecipadas.

