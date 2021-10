"O país hoje demonstra uma vez mais ao mundo que somos pioneiros em desenvolver de forma correta modelos de conservação em terra e graças a ele fomos os vencedores da iniciativa 'Earthshot Prize'", afirmou Alvarado, após conhecer a distinção.

O prémio, no valor de 1,18 milhões de euros, será investido na reprodução e fortalecimento destes modelos de conservação marinha.

"Sabemos que devemos ser diligentes e atuar para contrariar os impactos das alterações climáticas, ou as consequências serão irreversíveis", assinalou Alvarado, em comunicado emitido pela presidência.

A Costa Rica, que competia na categoria Proteger e Restaurar a Natureza, obteve o galardão pelo seu programa de Compensação por Serviços Ambientais, pelo qual o país "recompensa os donos de terrenos que decidem aplicar projetos ambientais e proteger a floresta no interior das suas propriedades".

Os esforços de conservação da Costa Rixa permitiram travar em 1980 a desflorestação prevalente no país em décadas anteriores e iniciar um processo de recuperação até atingir uma cobertura florestal que atinge 52,4% do território em 2020. Em contraste com os 2,7% que apenas é protegido nas áreas marinhas.

O príncipe William e a sua mulher Kate Middleton assistiram à cerimónia, animada com atuações musicais de Coldplay e Ed Sheeran, entre outros.

PCR // LFS

Lusa/Fim