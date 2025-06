"Na minha reunião com o Presidente Daniel Chapo, felicitei Moçambique pelos 50 anos de independência. Foi o primeiro dos últimos quatro países africanos lusófonos a tornar-se independente, marcando o fim da era colonial europeia", escreveu António Costa nas redes sociais.

O Presidente do Conselho Europeu e ex-primeiro-ministro de Portugal considerou que, ao longo dos anos, "a UE e Moçambique construíram uma parceria forte e dinâmica, baseada numa agenda económica, social e securitária partilhada".

A presença da UE em Moçambique nos últimos anos materializou-me principalmente nas missões de treino para ajudar os militares moçambicanos a tentar debelar os grupo radial Al-Shabaab, filiado de Al-Qaida naquela região de África, e com o apoio humanitário aos deslocados na região de Cabo Delgado, no norte do país.

Moçambique tornou-se independente de Portugal em 25 de junho de 1975, seguindo-se, nesse mesmo ano, Cabo Verde (05 de julho), São Tomé e Príncipe (12 de julho) e Angola (11 de novembro).

A Guiné-Bissau já havia declarado unilateralmente a independência em 24 de setembro de 1973, reconhecida por Portugal em 10 de setembro de 1974, meses depois da revolução que derrubou o regime ditatorial português.

AFE // MLL

Lusa/Fim