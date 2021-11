Coreia e Nações Unidas apoiam saúde materna após ciclones em Moçambique

A cooperação sul-coreana e as Nações Unidas vão formar prestadores de saúde do centro de Moçambique para lidar nas respetivas comunidades com emergências obstétricas, planeamento familiar e outros cuidados com grávidas e mães, muitas das quais adolescentes.