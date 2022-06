A reunião da NATO vai realizar-se na próxima semana, em Madrid.

O estabelecimento da missão diplomática de Seul foi anunciado pelo assessor para a Segurança Nacional, Kim Sung-han, durante uma conferência de imprensa na capital da Coreia do Sul sobre a deslocação do chefe de Estado sul coreano que tomou posse no passado dia 10 de maio.

A nova missão da Coreia do Sul junto da NATO vai ser liderada por Yoon Soon-qu, atual embaixador da Coreia do Sul na Bélgica e na União Europeia, disse o mesmo elemento do gabinete do chefe de Estado citado pela agência Yonhap.

A Coreia do Sul, apesar de não ser membro da NATO foi convidado como "país associado" a estar presente na próxima cimeira da Aliança Atlântica que se realiza nos próximos dias 29 e 30 de junho na capital espanhola.

Os outros Estados associados que vão fazer deslocar representantes a Madrid são o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia.

A Cimeira da Aliança Atlântica deve ficar marcada pela atual situação no Leste da Europa em virtude da nova invasão da Ucrânia pelas forças da Rússia.

À margem da reunião da NATO espera-se a realização de um encontro entre o chefe de Estado da Coreia do Sul, o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro do Japão estando também agendada uma reunião em que vão participar os dirigente da Coreia do Sul e do Japão, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese e a chefe do governo da Nova Zelândia Jacinda Ardern.

Esta reunião dos países da Ásia e Oceânia vai concentrar-se na promoção das políticas no sentido de uma região (Indo-Pacífico) "livre e aberto".

PSP // SB

Lusa/Fim