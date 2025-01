De acordo com a agência de notícias oficial nortecoreana KCNA, o veículo planador hipersónico (HGV, na sigla em inglês) montado no míssil percorreu um total de 1.500 quilómetros a uma velocidade 12 vezes superior à velocidade do som e atingiu um pico de 99,8 quilómetros de altura antes de atingir o alvo simulado.

Os HGV têm a capacidade de planear e traçar trajetórias irregulares, que complicam o trabalho dos sistemas de defesa antimíssil.

De acordo com fotos publicadas pela KNCA, o míssil parece muito semelhante ao Hwasong-16B, um míssil balístico hipersónico de médio alcance que funciona com combustível sólido, testado pelo regime em abril passado.

A agência referiu que foi usado "um novo composto de fibra de carbono" para fabricar o corpo do motor e que o projétil utiliza um "novo sistema de controlo e orientação de voo".

O "novo sistema de armas estratégicas" está integrado "no plano para o desenvolvimento das capacidades de defesa nacional, a fim de aumentar a durabilidade e a eficácia da dissuasão estratégica contra potenciais rivais, de acordo com o ambiente de segurança regional em mudança", referiu a KCNA.

A agência disse que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, testemunhou o teste numa sala de controlo, na companhia da filha, cujo nome se acredita ser Kim Ju-ae.

Kim mostrou-se satisfeito com o resultado, dizendo que o novo míssil pode "lidar com as diferentes ameaças à segurança que as forças hostis representam atualmente para o país", numa alusão aos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão.

Segundo o líder norte-coreano, este "sistema de mísseis hipersónicos dissuadirá de forma fiável qualquer adversário na região do Pacífico que possa comprometer a segurança nacional".

"Existem apenas alguns países no mundo que possuem sistemas de armas como este", disse Kim, indicando que o desenvolvimento é "para autodefesa" e não faz parte de um plano ofensivo.

O chefe de Estado considerou que a arma servirá "como eixo central da dissuasão estratégica" e que será "um meio que mudará o panorama do campo de batalha".

O Ministério da Defesa japonês anunciou, na rede social X, que detetou um lançamento de míssil por parte da Coreia do Norte, que terá caído por volta das 12:12 locais de segunda-feira (04:12 em Lisboa) fora da Zona Económica Exclusiva do Japão.

Os militares da Coreia do Sul disseram que o míssil voou 1.100 quilómetros (685 antes de aterrar em águas entre a península coreana e o Japão.

Este foi o primeiro teste de mísseis da Coreia do Norte desde uma salva de mísseis balísticos de curto alcance lançada em 06 de novembro, poucas horas antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

VQ (CAD/EO) // APL

Lusa/Fim