A reunião arranca às 10:30 num hotel no Parque do Bom Jesus, em Braga, e contará com uma intervenção inicial do presidente da IL, Rui Rocha, que será aberta à comunicação social.

Na ordem de trabalhos desta reunião, constam a análise aos resultados eleitorais das regionais da Madeira -- nas quais a IL manteve o seu deputado, mas desceu ligeiramente a votação --, a apreciação e aprovação do orçamento do partido para 2025 e uma análise da situação política nacional.

Os 50 conselheiros nacionais da IL irão ainda debater e votar as listas de candidatos a deputados que foram propostas pela Comissão Executiva do partido.

Entre os 10 cabeças de lista às legislativas (num total de 22) que já foram divulgados pela IL, consta o atual presidente do partido, Rui Rocha, que, segundo a proposta da direção, será o "número um" no círculo eleitoral de Braga, à semelhança do que aconteceu em 2022 e 2024.

A líder parlamentar e candidata presidencial Mariana Leitão vai encabeçar a lista da IL no círculo eleitoral de Lisboa, no que será a sua estreia enquanto "número um" em legislativas.

O fundador e ex-líder do partido Carlos Guimarães Pinto será novamente cabeça de lista da IL no Porto, tal como em 2022 e 2024, e os deputados Joana Cordeiro e Mário Amorim Lopes encabeçarão as listas de Setúbal e Aveiro, respetivamente.

Depois da votação das listas de candidatos às legislativas, o Conselho Nacional da IL, órgão máximo do partido entre convenções, irá ainda fazer um "ponto político" sobre "Portugal e os desafios do novo panorama geopolítico".

TA // JPS

Lusa/Fim