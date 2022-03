O porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suaze, disse, em conferência de imprensa, que o executivo aprovou o novo Código Comercial ao abrigo de uma autorização legislativa aprovada pela Assembleia da República.

"Trata-se de um código com tendência modernista e que vem conformar a nossa legislação comercial com a forma como as transações eletrónicas são realizadas atualmente", declarou Suaze.

Além das transações eletrónicas, a nova norma introduz várias inovações na forma de fazer comércio em Moçambique, acrescentou o porta-voz do Conselho de Ministros, sem entrar em detalhes sobre as modificações introduzidas.

Filimão Suaze avançou que o executivo pretende que a legislação comercial moçambicana esteja em linha com os compromissos que assumiu ao nível da região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e da União Africana (UA).

No mesmo sentido, o Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que aprova o regime jurídico dos contratos comerciais, visando melhorar as condições gerais do clima de negócios para aumentar a atração de investidores nacionais e internacionais, e o decreto-lei que cria um regime jurídico autónomo para os títulos de crédito.

PMA // LFS

Lusa/Fim