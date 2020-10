"Vamos avaliar e identificar as anormalidades antes que entrem em vigor. São novos cursos e têm de ser acreditados antes do funcionamento", afirmou, em declarações à Lusa, o diretor de avaliação externa do CNAQ, Jeffy Mukora.

A avaliação, que visa a acreditação dos cursos, vai ser em formato "online" devido às restrições impostas pelo novo coronavírus, embora estejam previstas também visitas das equipas do CNAQ às instituições de ensino.