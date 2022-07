Alexandria Ocasio-Cortez foi algemada e detida por agentes da Polícia do Capitólio, em Washington, por bloquear o trânsito em frente ao Supremo Tribunal, tendo acontecido o mesmo a outras congressistas democratas: Nydia Velazquez, Carolyn Maloney, Jackie Speier e Bonnie Watson Coleman.

Na sexta-feira passada, a Câmara dos Representantes dos EUA, controlada pelos Democratas, aprovou dois projetos de lei para proteger o acesso ao aborto no país, mas ambos têm poucas chances de serem viabilizados no Senado, onde o partido do Presidente Joe Biden detém uma minoria mínima.

Um projeto de lei apoia o acesso ao aborto, consagrando o direito ao aborto como lei federal, e o outro protege as viagens interestaduais para receber o aborto em locais onde este é permitido.

No final de junho, uma maioria dos juízes do Supremo Tribunal derrubou as proteções legais a nível nacional para o aborto, anulando o acórdão Roe v. Wade, que perdurava desde 1973.

Ato contínuo, diversos estados controlados pelo Partido Republicano restringiram ou proibiram completamente o aborto desde a decisão da mais alta instância judicial dos EUA.

JGO // RBF

Lusa/Fim