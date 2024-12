"Esta situação é explicada pela manutenção da tendência da redução de preços, com a inflação média a passar de 4,68% para 3,88%, refletindo basicamente o aumento da oferta dos produtos agrícolas no mercado nacional e a manutenção dos custos de combustíveis", justificou Agostinho Vuma, durante a apresentação do relatório económico da CTA relativo ao terceiro trimestre do ano, que decorre hoje em Maputo.

O responsável afirmou que os índices de robustez económica apresentados tiveram como fatores influenciadores o prosseguimento da campanha de comercialização agrícola, a contenção dos custos, bem como a redução de volume de vendas, associado com a fraca demanda, um relativo aumento dos insumos no setor agrícola e a subida dos custos com a logística.

Os números apresentados pela CTA indicam que influenciaram igualmente a manutenção dos preços de combustíveis, não obstante "o agravamento da limitação do acesso a divisas no mercado".

No terceiro trimestre do ano, avançou Vuma, o índice de tendência de emprego baixou em Moçambique de 116,25 para 109,79, significando que reduziram as possibilidades de obtenção de emprego, em relação aos três meses anteriores.

"Os indicadores dos ciclos de contratação ilustram que as empresas moçambicanas se mostraram mais dispostas a contratar trabalhadores temporários do que permanentes, ao longo do mesmo período", disse Agostinho Vuma.

