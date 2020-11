Segundo uma nota da Enapor, empresa estatal cabo-verdiana que gere os portos do país, a atual segunda fase do concurso público, que já sofreu vários atrasos este ano devido à pandemia de covid-19, consiste na seleção do empreiteiro para a execução das obras de construção do terminal, sendo que a data limite para a entrega das propostas técnicas e financeiras, que era até 30 de outubro, "foi prorrogada até ao próximo dia 30 de novembro".

"O atraso que ocorre na conclusão da segunda fase do concurso deve-se a uma série de fatores, procedimentos e regras estabelecidas pelos financiadores internacionais do projeto, que estão previstos no processo e que devem ser respeitados", refere a Enapor, na mesma nota.