Em declarações aos jornalistas em Évora, a governante admitiu que a empreitada "já derrapou um bocadinho, mas vai conseguir-se", indicando que a data agora prevista para a conclusão das obras é "final de 2026 ou início de 2027".

A conclusão já teve várias datas anunciadas, como final de 2023 ou início de 2024, final de 2024, fevereiro de 2025, no Governo do PS, e, a mais recente, era o primeiro semestre de 2026, com o Governo da Aliança Democrática (PSD/CDS-PP).

Falando após uma reunião com a administração da Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC), Ana Paula Martins referiu que a tutela tem vindo a "criar condições para que as decisões que precisam de ser tomadas se tomem" em relação à empreitada.

"É verdade que houve algumas dificuldades", pois "estas grandes obras têm sempre dificuldades, mas estamos, em conjunto, também com o apoio do conselho de administração [ULSAC], a ultrapassá-las", salientou.

A ministra da Saúde agradeceu aos dirigentes desta unidade local de saúde, que estão demissionários, "a grande disponibilidade" que têm tido para se manterem "em funções até haver um novo conselho de administração (CA)".

"O Governo está em gestão e, nesta altura, não era fácil estar a fazer esta transmissão e, por isso, este conselho de administração teve a enorme generosidade de se manter e de continuar o processo", acrescentou.

No final de fevereiro passado, o conselho de administração da ULSAC demitiu-se em bloco e invocou divergências com o Governo em relação à responsabilidade de construção do novo hospital, entre outras razões não especificadas.

O hospital, que envolvia inicialmente um investimento de 200 milhões de euros, deverá ter 360 camas em quartos individuais - podem ser aumentadas até 487 -, 11 blocos operatórios, cinco postos de pré-operatório e 43 postos de recobro, entre outras valências.

Em março deste ano, o Governo anunciou um reforço de 32 milhões de euros para a empreitada do novo Hospital Central do Alentejo, que se destina "a revisões de preços e a trabalhos complementares" da obra, tendo o contrato sido prorrogado até final deste ano.

