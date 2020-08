O prémio instituído há dois anos, e hoje anunciado pela organização da Bienal de Veneza, visa distinguir a "contribuição notável" dada pelos colaboradores mais próximos dos realizadores, para conceber o projeto artístico que cada filme representa.

Compositor e músico de jazz, Terence Blanchard foi também distinguido na última semana com o prémio Variety Artisan, para a área do entretenimento, no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF, na sigla em inglês).

O editor norte-americano Bob Murawski e o cineasta italiano Luca Bigazzi foram os anteriores galardoados pelo prémio Campari Passion.

"Terence Blanchard é, não só um dos mais importantes trompetistas de jazz de todos os tempos, também um dos mais prolíficos compositores de bandas sonoras para filmes. Criou música para mais de 40 filmes, incluindo a maioria dos filmes do realizador Spike Lee desde 1991", destacou num comunicado da Bienal de Veneza, o diretor do festival, Alberto Barbera, sublinhando ainda o ativismo do compositor na causa dos direitos civis nos Estados unidos.

Terence Blanchard foi nomeado para o Óscar de Melhor Partitura Original com o filme "BlacKkKlansman", de 2018, realizado por Spike Lee.

O compositor e trompetista foi também nomeado para um Prémio BAFTA pela música original do filme, e ganhou um Grammy para Melhor Composição Instrumental por uma das faixas.

O seu trabalho inclui a composição de música para "Malcolm X" e "When the Levees Broke", de Spike Lee, assim como para os filmes "Eve's Bayou", "Talk to Me" e "Harriet", de Kasi Lemmons, "Red Tails", de George Lucas, "Barbershop", de Tim Story, e para a série da HBO "Perry Mason", entre muitos outros títulos.

Recentemente, Terence Blanchard compôs as bandas sonoras para o filme de estreia de Regina King, "One Night in Miami", que será exibido no TIFF e lançado pela Amazon Studios, para "Bruised", que marca a estreia de Halle Berry como realizadora e que terá estreia mundial no festival, e ainda para o filme de Spike Lee "Da 5 Bloods", lançado este verão pela Netflix.

A cerimónia de atribuição do galardão está marcada para 07 de setembro, às 10:15 horas locais no Palácio do Cinema, em Veneza, Itália, antes da exibição do filme "One Night in Miami" (Estados Unidos), de Regina King, com Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr, no elenco, com música de Terence Blanchard.

