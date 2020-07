Companhias aéreas africanas podem perder 1.700 milhões de euros em 2020

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estimou hoje que as companhias aéreas africanas podem perder dois mil milhões de dólares (1.700 milhões de euros) em 2020 devido à covid-19, o que as colocaria à beira do colapso.