Em comunicado, o COI explica que o evento vai juntar "entusiastas de jogos eletrónicos de todo o mundo que passam a fazer parte da audiência do Movimento Olímpico enquanto promovem o desenvolvimento de desporto físico e não físico, de acordo com as recomendações da Agenda Olímpica 2020+5".

"A Olympic Virtual Series é uma experiência nova e única que pretende ligar-se diretamente a novas audiências dentro dos desportos virtuais", refere o presidente do COI, Thomas Bach, referindo que o conceito do evento "encoraja a participação desportiva e promove os Valores Olímpicos, com um foco especial nos jovens".

Na estreia da Olympic Virtual Series estão envolvidas a Confederação Mundial de Basebol e Softbol, a União Ciclista Internacional, a Federação Internacional de Remo, a Federação Internacional de Vela e a Federação Internacional Automóvel.

Cada uma das entidades vai disponibilizar um evento que massifique a participação on-line e que permite que cada participante compita a partir de casa ou do ginásio.

Os eventos poderão ser acompanhados através do canal olímpico, onde posteriormente serão divulgadas informações mais detalhas sobre cada um dos eventos.

