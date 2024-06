Coligação pró-europeia do primeiro-ministro à frente nas projeções na Polónia

A coligação liberal pró-europeia Plataforma Cívica (PO), do primeiro-ministro Donald Tusk, venceu hoje as eleições europeias na Polónia, à frente dos ultraconservadores nacionalistas do partido Lei e Justiça (PiS), segundo projeções do Parlamento Europeu (PE).