De acordo com o ultimo boletim do Ministério da Saúde, dos 169 novos casos, 129 ocorreram na província de Luanda, 26 na província do Icolo e Bengo, 12 no Bengo, um no Huambo e um na Huíla, até agora sem registos.

O município do Cacucaco, em Luanda, é o epicentro do surto e concentra 115 dos novos casos notificados.

Foram registados mais sete óbitos e estão internadas 122 pessoas com cólera.

Ocorreram desde o início do surto 42 óbitos, dos quais 30 na província de Luanda, de acordo com a mesma fonte.

O grupo etário mais afetado pela doença é o dos 2 aos 9 anos de idade com 244 casos e 14 óbitos, seguindo-se crianças e jovens dos 10 aos 19 anos de idade com 241 casos e cinco óbitos.

O ministério apela às pessoas com sintomas de diarreia líquida e vómitos que procurem imediatamente um centro de tratamento de cólera ou unidade de saúde próxima, bebam água fervida ou tratada com cinco gotas de lixívia e preparem soro caseiro (um litro de água fervida ou tratada com duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal).

A cólera é uma doença associada a deficientes condições de saneamento e abastecimento de água e más condições de higiene.

