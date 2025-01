Dos 63 novos casos de cólera, 30 ocorreram na província de Luanda, 25 na província do Bengo e 8 na província do Icolo e Bengo, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

Foram também registados três óbitos, encontrando-se internadas com cólera 128 pessoas.

Angola totaliza 1.216 casos de cólera, sendo 819 na província de Luanda, 216 na província do Icolo e Bengo, 172 na província do Bengo, três na província de Malanje, quatro na província do Huambo e dois na província da Huíla, com idades compreendidas entre 2 e 100 anos.

Ocorreram desde o início do surto 48 óbitos, dos quais 33 na província de Luanda, nove na província do Bengo e seis na província do Icolo e Bengo.

O grupo etário mais afetado é o dos 2 aos 5 anos de idade com 203 casos e nove óbitos, seguindo-se o dos 10 aos 14 anos de idade com 162 casos e três óbitos.

O Ministério da Saúde apela à população com sintomas de diarreia líquida e vómitos que procure imediatamente um centro de tratamento de cólera ou unidade de Saúde mais próxima.

Os doentes devem beber muita água fervida ou tratada com cinco gotas de lixívia e preparar soro caseiro.

RCR // JMC

Lusa/Fim