De acordo com a organização do festival, num comunicado hoje divulgado, a 1.ª edição do Batom decorre nos dias 24, 25 e 26 de março, com a programação a dividir-se entre três "espaços de referência" de Coimbra: Casa das Artes Bissaya Barreto, Casa do Cinema e Salão Brazil.

"O Batom reúne mulheres inspiradoras, de diferentes áreas, para pensar, partilhar, agitar, intervir e mudar o lugar da mulher na sociedade. Um festival sobre o universo feminino, de e com mulheres, destinado a todas as pessoas, com uma programação que inclui conversas, workshops, teatro, arte urbana e concertos", lê-se no comunicado.

O festival arranca no dia 24, na Casa das Artes Bissaya Barreto, com a inauguração de uma obra da artista Aheneah, "que vai criar uma peça única, totalmente inspirada no conceito do evento".

Depois da inauguração, está marcada uma "Conversa de Mulheres", com moderação da jornalista Rita Marrafa de Carvalho.

A organização descreve este momento como "um espaço de conversa entre mulheres para pensar, partilhar e discutir assuntos que dizem respeito a todas as mulheres e onde todas as pessoas são convidadas a escutar e refletir".

No dia 25 de março, também na Casa das Artes Bissaya Barreto, é apresentada a peça "Memórias de uma falsificadora", da atriz e encenadora Catarina Requeijo.

"Nesta peça, Catarina Requeijo é Margarida Tengarrinha, talentosa artista plástica e falsificadora que viveu na clandestinidade entre 1954 e 1974, e dá voz à perspetiva das mulheres sobre a vida na clandestinidade", descreve a organização.

Antes da peça, há música com a DJ Cláudia Duarte.

O último dia do festival começa, também na Casa das Artes Bissaya Barreto, com um workshop de escrita criativa com a cantora e compositora Joana Espanha, e termina com um episódio especial do programa de rádio "Fala com ela", de Inês Meneses.

A Casa do Cinema acolhe, nos dias 25 e 26 de março, programação com curadoria do Olhares do Mediterrâneo -- Women's Film Festival, que inclui a exibição de alguns dos filmes que estiveram em destaque nas mais recentes edições deste festival de cinema.

O Salão Brazil será palco, no dia 24 de março, do espetáculo de 'stand-up' "Quem acredita vai", de Beatriz Gosta, e, no dia 25 de março, de um concerto de Rita Vian.

JRS // MAG

Lusa/Fim