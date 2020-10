A posição consta de uma deliberação da Comissão Nacional de Eleições (CNE), com data de 22 de outubro e à qual a Lusa teve hoje acesso, com as recomendações para a planificação dos últimos três dias do processo eleitoral, nomeadamente questões logísticas na sexta-feira e no sábado.

Para domingo, 25 de outubro, e além das condições para a constituição das mesas de voto às 07:00 locais (08:00 em Lisboa), fica definida pela CNE a obrigatoriedade de disponibilização de álcool gel para higienização à entrada das assembleias de voto, que deve ser feita obrigatoriamente com máscara, tendo em conta que a legislação atual impõe o seu uso em espaços fechados, devido à transmissão da covid-19.