O descarrilamento do 'boggie', o conjunto de rodados sobre os quais assenta a carruagem, aconteceu pelas 08:30 de hoje em consequência do embate numa pedra que se encontrava na linha ferroviária.

Segundo a fonte da IP, o incidente aconteceu ao quilómetro 114 da Linha do Douro, entre as estações de Covelinhas, concelho do Peso da Régua, e do Pinhão, concelho de Alijó, no distrito de Vila Real, havendo registo apenas de danos materiais.

No local esteve um comboio de socorro, foram realizados trabalhos de limpeza da via e procedeu-se ao carrilamento da composição, tendo a circulação sido restabelecida pelas 19:40.

A CP indicou nas redes sociais que devido à suspensão da circulação entre a Régua e o Pocinho, foi suprimido o Comboio Histórico do Douro e que os clientes que tenham adquirido bilhete podem pedir o reembolso.

O distrito de Vila Real esteve hoje sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte e persistente.

PLI//APN

Lusa/Fim