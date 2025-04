Alter do Chão, Portalegre, 24 abr 2025 (Lusa) - Cerca de 30 criadores de equinos de várias nacionalidades europeias inscreveram-se no centenário leilão da Coudelaria de Alter, com o objetivo de adquirir animais para "alimentar a paixão" pela raça Puro Sangue Lusitano.