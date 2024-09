"Vamos com expectativa positiva", disse Armindo Monteiro, à entrada da reunião de Concertação Social, que decorre hoje em Lisboa. O presidente da CIP sublinha, que, apesar de ser "urgente promover aumentos salariais", é necessário combiná-los com medidas que incentivem a produtividade.

"Não podemos ter apenas uma reunião para decretar aumentos salariais e depois quem tem que os fazer, que são as empresas é outra conversa", atira, acrescentando que vai insistir com o Governo com as medidas defendidas pela CIP, como é o caso das empresas pagarem voluntariamente um 15.º mês isento de impostos e contribuições, e com a baixa do IRC.

Para a CIP, a redução do IRC é "fundamental, sobretudo, para atrair investimento e para evitar" que este "drene para outros países", dando o exemplo de países como a Irlanda, Espanha ou França, que têm taxas mais baixas.

Depois de ter ficado de fora do reforço do acordo de rendimentos, em 2023, a CIP assegura que não assina "acordos para fazer de conta", mas diz acreditar "que é possível" um acordo com este executivo. (...) não por a cor do Governo ser outra, mas porque terá mais disponibilidade para acolher as nossas propostas", justifica.

JMF // MSF

Lusa/Fim