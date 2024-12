Segundo a mesma fonte, está em curso "uma grande operação de resgate" para tentar encontrar os desaparecidos na zona marítima a sul de Gavdos, após o naufrágio ocorrido pouco após a meia noite, quando foram resgatadas 39 pessoas.

Uma fragata italiana e dois helicópteros estão a operar no local, enquanto, segundo a Guarda Costeira, outras embarcações se dirigiram para a área do naufrágio.

O primeiro morto foi encontrado já no início da manhã de hoje, de acordo com fontes citadas pela agência noticiosa francesa AFP.

A comunicação social grega acrescenta que um outro homem com sinais de afogamento foi levado de helicóptero para o hospital de Chania, no oeste de Creta, onde foi internado nos cuidados intensivos.

Na tarde de hoje, a Guarda Costeira disse à AFP que já foram encontrados cinco migrantes mortos.

A Grécia registou um aumento de 25% este ano no número de pessoas que fogem da guerra e da pobreza nos seus países, com um aumento de 30% apenas em Rodes e no sudeste do Mar Egeu, de acordo com o Ministério das Migrações.

Vários incidentes semelhantes ao desta madrugada ocorreram nas últimas semanas, sobretudo no início de novembro, quando quatro pessoas morreram perto da ilha de Rodes.

No final de outubro, duas pessoas morreram perto da ilha de Samos e, poucos dias antes, outras quatro, incluindo duas crianças pequenas, perderam a vida perto da ilha de Kos.

